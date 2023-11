Stöbern, staunen, fündig werden Ein Lern-Ort wird zum Stelldichein der guten Ideen

Viel außergewöhnliches Kunsthandwerk gab es am Samstag wieder auf dem Kunsthandwerkermarkt in der Friedrichsthaler Montessori-Gesamtschule. Dicht gedrängt betrachteten Hunderte Gäste aus dem ganzen Saarland das Sortiment. Schon freitags packten alle mit an. Schüler, Lehrkräfte und Eltern bereiteten alles vor. Der Aufwand lohnte sich. „Kunsthandwerker-Märkte und Hobby-Ausstellungen sind jetzt beinahe an jedem Wochenende irgendwo. Der Markt an der Montessori-Schule ist jedoch immer etwas Besonderes“, sagte eine Besucherin. „Hier finde ich jedes Mal schöne und besondere Sachen, die ich woanders noch nie gesehen habe.“