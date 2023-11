Fastnacht „Kneisjer vom Hoferkopp“ starten mit viel Schwung in die närrische Session

Die „Kneisjer vom Hoferkopp“ sind in die närrische Session 2023/24 mit einem Sprung zurück in die 1990er gestartet. Mit einem farbenfrohen Spektakel feierte die Karnevalsgesellschaft am Samstagabend in der vollen Narrhalla das Motto „Hip Hop, RnB und Black, bei den Kneisjern sind die 90s back“. Mit ihrem traditionellen Schlachtruf „Kneisje olé!“ begrüßten die Bildstocker Faasenachter im Schützenhaus Friedrichsthal zahlreiche Narren und Närrinnen, die sich eingefunden hatten, um gemeinsam in die fünfte Jahreszeit zu starten.