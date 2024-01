Fastnacht in Friedrichsthal Kneisjer feiern große 90er-Party

Was danach folgt, ist eine bunte Mischung aus Tänzen, Gesang, Sketchen und Büttenreden. Mit einem Freud‘schen Versprecher kündigte Theil die „wohl hohl geborene“ Prinzessin Liberty von der Rose mit ihrem Butler Robert an. Er hat, wie man bei deren witzigen Schlagabtausch erfährt, seinen „Abschluss mit 1,8“ gemacht (Promille) während sie in einer Phase „zwischen gepflegt aussehen und gepflegt werden“ ist. Für viele Lacher sorgt immer wieder die Sketchgruppe der Kneisjer über den ganzen Abend. Einmal präsentieren sie ihre ganz eigene Version der Kuppelshow „Herzblatt“, ein anderes Mal zeigen sie auf der Bühne, wie sich die Partnersuche über die Dating-App „Tinder“ gestaltet. Wie das ältere Ehepaar Erich und Erika seine karge Rente mit Telefonsex erfolgreich aufbessert erzählt ein weiterer Sketch. Das Geld wird dann in einem Umschlag im Briefkasten eingeworfen.