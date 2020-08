Bürgermeisterwahl : Klaus Gottfreund (CDU) tritt in Friedrichsthal an

Klaus Gottfreund (CDU) tritt in Friedrichsthal an

Der Christdemokrat bewirbt sich im November bei den Wählern um die Nachfolge von Bürgermeister Rolf Schultheis (SPD).

Friedrichsthal (red) Die CDU-Friedrichsthal hat Klaus Gottfreund zum Kandidaten für die Bürgermeisterwahl im November gemacht. Gottfreund erhielt lediglich eine Gegenstimme. Er wolle sofort eine „Zuhörtour“, also mit Vereinen, Verbänden, Institutionen und Gewerbetreibenden sprechen, um zu erfahren, wo ihre Sorgen und Nöte sind. Insbesondere will Gottfreund wissen, die die Menschen durch die Corona-Pandemie kommen. „Die Erkenntnisse aus den Gesprächen werden in mein Programm einfließen“, kündigt der Bewerber um den Chefposten im Friedrichsthaler Rathaus an. Er wolle das Vereinsleben stärken und erhalten. Vereine und Verbände prägen seiner Meinung nach durch ihr an der Basis orientiertes Handlungen direkt und indirekt das Miteinander in der Stadt.