Kita St. Josef in Friedrichsthal-Bildstock Seit 50 Jahren wird es hier immer bunter

Für die Kleinen ist gerade Zeit für den Mittagsschlaf, die anderen Kinder sind in den Gruppenräumen, über den Flur und das Außengelände verteilt. Sie spielen in Gruppen auf dem Boden, sitzen an kleinen runden Maltischen oder entspannen kurz nach dem gemeinsamen Mittagessen auf der großen Couch. „So ist es um die Mittagszeit hier immer“, sagt Kita-Leiterin Denia Buda, während sie sich durch den Trubel kämpft und dabei immer wieder stehen bleibt, um kurz mit einem Kind zu erzählen. Tausende Kinder haben hier schon das Zusammenleben in einer Gruppe und das Schuhebinden gelernt. Die katholische Kindertagesstätte St. Josef in Bildstock wird in diesem Sommer 50 Jahre alt.