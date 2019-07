Bildstock feiert : Kirmes auf dem Marktplatz

Von Samstag, 6. Juli, 16 Uhr, bis Dienstag, 9. Juli, ist Kirmes auf dem Bildstocker Marktplatz. Ein Auto-Skooter gehört zu den Fahrgeschäften für Erwachsene. Für die kleinen Besucher stehen der Kinder-Pressluftflieger und das Kinderkarussell „Märchenland“ bereit.

Für Unterhaltung sorgen ein Pfeilwurfstand, Stände zum Dosenwerfen, das beliebte Entenangeln sowie das „Casino Royal“. Am Samstag ist von 16 bis 16.30 Uhr „Happy Hour“, es gilt also einmal zahlen, zweimal fahren. Am Dienstag ist „Familientag“ mit Überraschungen.