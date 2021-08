Zum Ausleihen : In Bildstock gibt es Spielspaß aus der Box

In Bildstock gibt es Spielspaß aus der Box

Bildstock Stadt Friedrichsthal und Sponsoren bieten Freizeitspaß zum Ausleihen und freuen sich auf weitere Spenden.

Vor einigen Tagen wurden am Spielplatz Inselstraße und am Spielplatz Dietrichsfeld in Friedrichsthal-Bildstock neue Spielzeugboxen aufgestellt. Die je 700 Euro teuren Boxen, die von der Stadtverwaltung finanziert wurden, beinhalten Spielzeuge für verschiedene Altersklassen.