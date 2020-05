Katze bei Brand verendet : 150 000 Euro Schaden bei Feuer in Bildstock

Feuerwehreinsatz am Sonntagnachmittag, 24. Mai 2020, in Friedrichsthal-Bildstock. Foto: BeckerBredel

Friedrichsthal Wie gestern berichtet, war am Sonntag gegen 15.15 Uhr ein Feuer in einem Mehrfamilienhaus im Friedrichsthaler Ortsteil Bildstock ausgebrochen. Der Sachschaden bei dem Brand in der Neunkircher Straße beträgt etwa 150 000, so nun eine erste Schätzung der Polizei, die zudem mitteilt, dass es wohl doch ein Opfer gab: In einer der betroffenen Wohnungen wurde eine verendete Katze entdeckt.

Menschen waren, wie berichtet, bei dem Brand nicht zu Schaden gekommen.