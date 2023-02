Sulzbacher Festjahr zum Elyséevertrag : Auf dem Stundenplan stand eine besondere Freundschaft

Sulzbach Journalist Günter Müchler sprach mit Sulzbacher Schülern über die deutsch-französischen Beziehungen.

Der Journalist und Frankreichkenner Günter Müchler stellte sein Buch „Beste Feinde – Frankreich und Deutschland – Geschichte einer Leidenschaft“ vor. Die Lesung war Teil des Sulzbacher Élysée-Jahres zum 60. Jahrestag des Deutsch-Französischen Freundschaftsvertrages. Bereits in den Wochen davor war im Unterricht das Thema „Deutschland und Frankreich“ behandelt und über die Bedeutung des sogenannten Élysée-Vertrages gesprochen worden. Viele Schüler kommen aus Einwandererfamilien, und sie sind nicht so vertraut mit den wechselvollen deutsch-französischen Beziehungen.

Eine Videoeinspielung von Charles des Gaulles „Rede an die Jugend“, die dieser 1962 in Ludwigsburg gehalten hatte, beeindruckte die jungen Leute ebenso wie die Geschichte der inoffiziellen Hymne der deutsch-französischen Freundschaft. Es ist das Lied „Göttingen“ der französischen Chansonette Barbara. Eine Schülerin las aus der deutschen Übersetzung: „Die Kinder sind genau die gleichen – in Paris, wie in Göttingen. Lasst diese Zeit nie wiederkehren – und nie mehr Hass die Welt zerstören.“