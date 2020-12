Service nach den Festtagen : In Friedrichsthal gibt es eine kostenlose Baum-Abfuhr

Friedrichsthal Ein paar Tage, vielleicht Wochen lang stehen sie als funkelnde Attraktionen in den Häusern. Aber bald nach Weihnachten sind bequeme Möglichkeiten gefragt, sich der Tannenbäume zu entledigen. In Friedrichsthal gibt es ein solches Gratis-Angebot.

Die Stadt Friedrichsthal weist auf eine bequeme Möglichkeit hin, sich nach den Festtagen der ausgedienten Weihnachtsbäume zu entledigen. Um die kostenlose Abfuhr kümmert sich am Samstag, 9. Januar, die Firma Paulus. Weil diese Aktion bereits um 7 Uhr beginnt, sollten die Bäume spätestens eine Stunde früher vor dem Haus stehen. Der Christbaumschmuck ist unbedingt zu entfernen. Einzelne Äste, Zweige oder sonstiges Grünzeug werden nicht mitgenommen. Der Bauhof holt die Bäume danach nicht ab. Stattdessen ist es möglich, die Bäume am 9. Januar zur Friedrichsthaler Grüngutannahmestelle zu bringen. Dort kann an diesem Tag auch regulärer Grünschnitt zu den üblichen Preisen angeliefert werden. Das geht aber, wie die Stadt hervorhebt, nur wenn das Wetter am 9. Januar eine Öffnung der Annahmestelle zulässt und in Friedrichsthal kein Winterdienst erforderlich ist.