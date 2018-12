Wie die Fraktionsvorsitzenden Jürgen Trenz und Jörn Walter mitteilten, hat es in dieser Angelegenheit einen Ortstermin in dem Bildstocker Lebensmittelladen mit Michael Fischer gegeben. Fischer ist Abteilungsleiter Neue Arbeit Saar, die den Kauftreff betreibt. Er habe zugesagt, Vorschläge aus seinem Haus zu prüfen, wie man dabei ältere Menschen entlasten könne. Der Verkauf von Briefmarken und die Weiterleitung von Paketen nach Friedrichsthal wurden in die Diskussion eingebracht.

Der nächste Termin der Runde wird im Januar stattfinden, so die Angaben der Parteien weiter.