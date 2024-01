Probleme beim Glasfaserausbau Grünen-Fraktionschef wirft Friedrichsthaler Verwaltung Untätigkeit vor

Friedrichsthal (ek) Nach den jüngst bekanntgewordenen Verzögerungen in Sachen Glasfaser-Ausbau durch Energis nimmt nun der Friedrichsthaler Grünen-Fraktionschef Horst-Henning Jank die Stadt in die Pflicht. In einem Schreiben an Bürgermeister Christian Jung (SPD) fordert er diesen auf, „sich bei der Energis GmbH mit Nachdruck für eine professionellere, zielführende Vorgehensweise der Energis beim Netzausbau einzusetzen. Wir beantragen, für den Netzausbau Verantwortliche der Energis GmbH sobald wie möglich im zuständigen Ausschuss für Bau und Umwelt anzuhören und mit ihnen das weitere Vorgehen zu beraten“.