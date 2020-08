Deutsch-französische Freundschaft : Gewerkschaftsfest im Haus der Solidarität

Bildstock Zum „Sommer unter Kastanien“ laden die Arbeitskammer und die Stiftung Rechtsschutzsaal am Freitag, 21. August, ein. Von 15 bis 18 Uhr findet ein Gewerkschaftsfest im Biergarten am „Haus der Solidarität“ in Friedrichsthal-Bildstock statt.

Die Veranstaltung steht im Zeichen der deutsch-französischen Freundschaft und bietet neben der Möglichkeit zum persönlichen Austausch gute musikalische Unterhaltung: Ab 15:10 Uhr interpretieren die Jazz-Sängerin Valérie Graschaire und der Gitarrist Sylvain Courtney eine Auswahl französischer Chansons, ab 16:30 Uhr spielt der saarländische Sänger und Gitarrist Lennart Barkowski englischsprachige Songs und politische Lieder. Der Eintritt ist frei.