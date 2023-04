Fußball Zwei außergewöhnliche Spieler und Menschen gehen

Als Markus Becker im Jahr 2005 mit 27 Jahren vom damaligen Fußball-Verbandsligisten VfB Hüttigweiler zum Ligakonkurrenten SC Friedrichsthal wechselte, dachte er nicht im Traum daran, dass er irgendwann einmal so etwas wie ein Friedrichsthaler Urgestein werden würde. „Ich habe mich schon immer aus Überzeugung für einen Verein entschieden. Diese ständigen Wechsel Saison für Saison sind nicht so mein Fall. Aber dass es am Ende 18 Jahre in Friedrichsthal werden, ist eigentlich unglaublich. Die Zeit ist so schnell vorbei gegangen“, sagt Becker. Der 45-Jährige ist ein Scheidter Bub, der in seiner Aktivenzeit nur für den ASC Dudweiler, den VfB Hüttigweiler und den SC Friedrichsthal spielte. Zu seinen Glanzzeiten zählte er zu den besten Amateurtorhütern im Saarland.