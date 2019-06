Bildstock Die vierte Genusswanderung bietet der Generationenbeirat der Stadt Friedrichsthal am Sonntag, 23. Juni, von 10 bis 17 Uhr. Die Wanderer machen Halt an neun Stationen. Die Strecke ist etwa zehn Kilometer lang.

An allen Stationen gibt es Essen und Getränke. Eine Startgebühr wird nicht erhoben. Los geht’s am Markt Friedrichsthal. Wer an allen Stationen einen Stempel abholt, kann um 17 Uhr im Ziel an der Tombola teilnehmen.