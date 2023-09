Schock im Stadtrat Bürgermeister ist „sichtlich geplättet“ – Kosten für Bad-Sanierung in Friedrichsthal explodieren

Bürgermeister Christian Jung (SPD) ging ohne Umschweife auf die aktuelle Entwicklung bei den bereits laufenden Bauarbeiten am Hallenbad ein. „Sichtlich geplättet“, wie er anmerkte, nachdem ihn die neuesten Zahlen erst kurz vor der Sitzung erreicht hatten. Jens Habermann, Architekt des beauftragten Planungsbüros Rogmann-Ingenieure, übernahm und referierte über neu entdeckte Mängel. Am Ende stellte er eine Gesamtsumme von über einer Million Euro an Sanierungskosten in den Raum.