Wer macht mit beim Weihnachtsmarkt?

Das Anmeldeformular wird den Teilnehmerinnen und Teilnehmern in der Sitzung ausgehändigt. In der Sitzung wird dann auch die Platzvergabe geregelt. Für die Bereitschaft, mit kreativen Angeboten und einer attraktiven Gestaltung der Stände zum Erfolg des Weihnachtsmarktes beizutragen, dankt der Heimat- und Verkehrsverein nach eigenen Angaben herzlich.

Wer am Weihnachtsmarkt teilnehmen möchte, jedoch an dem Besprechungstermin verhindert ist, möge sich bitte mit der Geschäftsstelle im Rathaus Friedrichsthal, Tel. (06897) 85 68 101, vorab in Verbindung setzen.