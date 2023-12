Skandal im Friedrichsthaler Stadtrat Nach SPD-Lob an AfD in Friedrichsthal – Grüne entsetzt über„Dammbruch“

Mit „einer Mischung aus Erstaunen und Entsetzen“ habe die Fraktion der Grünen im Friedrichsthaler Stadtrat die Rede von Jörn Walter in der letzten Ratssitzung am 20. Dezember verfolgt. In einem Schreiben an die SZ spricht der Grünen-Ortsverband von einem „Dammbruch“. Der SPD-Fraktionsvorsitzende und Chef der Koalition im Friedrichsthaler Stadtrat hatte im seiner Weihnachtsansprache ausdrücklich der AfD gedankt und sich offen für eine weitere Zusammenarbeit gezeigt (siehe Bericht Seite B2) – eine Aussage, von der er sich gegenüber dem SPD-Kreisverbandsvorsitzenden Pascal Arweiler inzwischen distanzierte.