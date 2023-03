Die Helenenhalle in Friedrichsthal wird für die Unterbringung von Geflüchteten genutzt. Über die Zustände in der Halle wird seit mehreren Wochen kontrovers diskutiert. Bürgermeister Christian Jung wendete sich in einem Brandbrief an den Bundeskanzler, forderte mehr Unterstützung für die Kommunen.

Foto: Dieter Andreas Steinmann