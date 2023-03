Nach Flüchtlingsgipfel Friedrichsthaler Bürgermeister Jung schreibt Brandbrief an Scholz: Bund gehen die Kommunen „am Arsch vorbei“

In der Helenenhalle in Friedrichsthal sind seit einigen Monaten Flüchtlinge untergebracht, auf dem Parkplatz stehen zusätzlich Wohncontainer. Die mutmaßlichen Zustände vor Ort veranlassten Bürgermeister Christian Jung (SPD) nun zu einem Brief an Bundeskanzler Scholz persönlich.

Foto: Iris Maria Maurer