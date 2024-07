Freibad Friedrichsthal Keine Freibad-Pommes in Friedrichsthal – warum sich seit Monaten kein Pächter findet

An einem der wenigen schönen Sommertage ist in der vergangenen Woche „für einen Vormittag vor den Ferien erstaunlich viel los“, sagt Betriebsleiter Sascha Baumert. 56 von maximal 600 Besuchern ziehen ihre morgendlichen Bahnen oder entspannen in der frühen Morgensonne. Das Wasser hat angenehme 25 Grad Celsius, in den Becken und auf der Wiese ist genug Platz, sodass man sich nicht in die Quere kommt. Doch eine Sache fehlt: Der traditionelle Kaffee der frühen Stammschwimmer und die Freibad-Pommes nach dem (Sonnen)Bad. Die Stadt Friedrichsthal ist seit Monaten auf der Suche nach einem neuen Pächter für das Freibad-Bistro. Bislang erfolglos.