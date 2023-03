Flüchtlingssituation in Friedrichsthal Fraktionen des Stadtrats halten nach Brandbrief zu Jung – bis auf eine Ausnahme

Das Schreiben, das vergangene Woche aus dem Friedrichsthaler Rathaus nach Berlin verschickt wurde, hat es in sich: Auf vier Seiten wirft Bürgermeister Christian Jung Bundeskanzler Olaf Scholz (beide SPD) Versäumnisse in der kommunalen Flüchtlingspolitik vor. Der Bund habe „den Kontakt zur Basis unseren staatlichen Gefüges“ verloren, schrieb Jung in dem von ihm selbst so betitelten Brandbrief: Von den Städten und Gemeinden werde verlangt, Wohnraum für Flüchtlinge zur Verfügung zu stellen, für einen großen Teil der Kosten müssten die Kommunen jedoch selbst aufkommen (wir berichteten).