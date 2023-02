Närrischer Lindwurm : Faasebooze füllen Friedrichsthals Straßen

Hoch auf dem goldnen Wagen feierten die Elferratsmitglieder der „Kneisjer vom Hoferkopp“. Foto: Petra Pabst

Friedrichsthal Kunterbunt ging’s zu beim Fastnachtsumzug in Friedrichsthal. Von einer Horde wilder Wikinger bis hin zu Knastbrüdern, die eine Gefängniszelle hinter sich her zogen, war so ziemlich alles vertreten.

Von Petra Pabst

Samstagnachmittag im Ostschachtviertel. Vor der Hausnummer 23 an der Straße Im Grühlingswald ist ein Stehtisch aufgebaut, aus Lautsprecherboxen tönt Partymusik. Familie Blessing wartet mit alkoholischen Getränken auf Besucher, die sich mit ihnen gemeinsam den sich nähernden Karnevalsumzug anschauen wollen. Gerade haben Polizei und Helfer die Straße weiter oben abgesperrt und leiten den Verkehr um. Die Gehwege füllen sich mit bunten Faasebooze. Da sieht man Zauberer, Panzerknacker, Hexen, Aliens, und ganz viele Prinzessinnen. Auch Cowboy Lesandro (5) und dessen Bruder Eliano als Harry Potter verkleidet warten gemeinsam mit den Kumpels Finn (als Ron Weasley) und Ritter Lars mit ihren Mamas und Omas ungeduldig mit ihren leeren Einkaufsbeuteln in den Händen. Alle freuen sich auf den Höhepunkt der Friedrichsthaler Faasenacht – den Umzug.

„Cordula Grüüüün“ tönt es laut durch die Straße, als um kurz vor 15 Uhr die erste Fußgruppe, gefolgt vom ersten Wagen, um die Ecke biegt. Den Auftakt bildete eine Horde wilder Wikinger. So kam die Freundesgruppe „Brut von der Sandkaul“ daher. Wild geschminkt mit wirrem Haar, Bärten und Pelzen waren sie gekommen. Dicht gefolgt von einer Gruppe Mafiosi und Knastbrüdern, die eine Gefängniszelle hinter sich her zogen. Sie verteilten Bestechungsgelder in Form von Spielgeld und Popcorn an das Partyvolk am Straßenrand. Die Gardemädchen „Kneisjer vom Hoferkopp“ zogen als lange Polonäse – als Umzug im Umzug gewissermaßen – die Straßen auf und ab. Hier und da zogen auch Karneval-Fans vom Straßenrand ein paar Runden mit, bevor der Zug sich fortsetzte. Am großen Wagen der „Kneisjer“ prangte das Sessionsmotto „Zirkus kunterbunt“, und kunterbunt regneten auch die Süßwaren herab, ganz zur Freude der vielen Kinder, die sich eifrig darüber her machten, ihre Taschen damit zu füllen. Als 101 Dalmatiner mit der bösen Cruella kam die Fußgruppe „Die Knallerbsja“ – dicht gefolgt von der Fanfaren- und Musikzuggruppe „Pirmasenser Schlabbeflicker“. Über den Besuch der Pfälzer freute man sich hier ganz besonders. „Seid Ihr nun Hummeln, Bienen oder Wespen?“ fragte jemand die fröhlichen BVB-Freunde, die im Anschluss vorbeizogen. So ganz genau wusste man das nicht, aber: „ganz egal, Hauptsache gelb und schwarz!“

Die Kinder sammelten die Lutscher und die Gutzjer von der Straße, während die Erwachsenen sich über kleine Liköre oder Berliner freuten. Kunstvoll geschminkt als mexikanischer Totenkult waren die „Pink Ladies“ – das Männerballett des KV „Blau-Weiß“, der das Mittelfeld des über 20 Gruppen starken närrischen Lindwurms bildete. In den Vereinsfarben tanzten und marschierten die Aktiven und die Gardemädchen vorbei, während der Elferrat vom hohen Wagen aus für Stimmung sorgte. „Alleeh Hopp!“ lautete der Dauer-Ruf des Tages. Das Thema Zirkus wurde von den Fußballern des SC Friedrichsthal aufgegriffen. Die Gruppe mit rund 60 Teilnehmern zeigte alles, was so ein Zirkus haben muss, vom Zirkusdirektor über Clowns, Bären, Zauberer, Zebras, Raubkatzen, und sogar ein Känguru wurde gesichtet.

Das passte auch zum Motto des SV Hellas, der „Tierisch Wild“ daher kam. Auch hier gab es allerlei Vierbeiner und Fellnasen unter den Kostümierten. Besonders viel Phantasie zeigte der Förderverein der Bäder mit seiner Mannschaft. Die farbenfrohe Truppe zog ein großes buntes Korallenriff, das „Great Beer Riff“, mit sich. Die Teilnehmer stellten alles mögliche rund ums Wasser dar. Da fanden sich Neptun und Seejungfrauen, Oktopusse und Taucher, Haifische, Surfer, riesige Badeentchen und ein überdimensionaler Spongebob zusammen. Für die Kostüme gab es Extra-Applaus von den Zuschauern.

Diese Fastnachtsfreunde reihten sich als Bade-Entchen, Oktopus und Arielle in den Friedrichsthaler Umzug ein. Foto: Petra Pabst

Die kunstvoll geschminkten „Nodepirade“ heizten mit Guggemusik beim Fastnachtsumzug in Friedrichsthal ordentlich ein Foto: Petra Pabst