Brauchtum in Corona-Zeiten : Jetzt machen mutige Fastnachter ernst

Friedrichsthal In einem für den Frohsinn so schweren Jahr lassen sich 20 der Faasend verbundene Familien nicht entmutigen – und machen sich bereit für die kommende Session. Deswegen gründeten sie einen Verein.

Aber Ernst ist es ernst mit dem organisierten Frohsinn. Anfang August riefen er und andere Freunde der Faasend in Friedrichsthal „Die Knallkepp“ ins Leben. Hervorgegangen sind sie aus dem etablierten Karnevalsverein „Die Kneisjer vom Hoferkopp“. Dort stand Ernst unter anderem als „Maulheld“ in der Bütt.

„Wir werden tingeln“, sagt Ernst und kündigt Auftritte bei den Sitzungen anderer Vereine und in Alten- und Sozialeinrichtungen an. „Die Knallkepp“ werden etwas Gage verlangen und diese komplett für wohltätige Zwecke spenden.

So werde der Verein auch für einen Weihnachtsmarkt basteln und den vermutlich in einem privaten Garten unter Coronaregeln so veranstalten, dass man wenigstens in der Nachbarschaft einen kleinen Verkauf für einen Hospizdienst hinbekomme. „Wir wollen uns da sozial engagieren“, sagt Ernst.