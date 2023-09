„Groß für Klein in Friedrichsthal“ Verein macht Friedrichsthals Zukunft Freude

Auch Familie Densing aus Friedrichsthal ist dabei. Auf die Frage, wie ihnen das Fest gefällt, reckt die siebenjährige Sofie den Daumen in die Höhe.„ Super! Das macht so viel Spaß hier!“ ruft sie und schon flitzt sie weiter zu Feuerwehrmann Sven Hohlweck. Bei ihm dürfen die Kinder mit Wasser aus einem Feuerwehrschlauch einen „Brand“ in einem kleinen, von der Bildstocker Feuerwehr selbst gebauten Holzhaus löschen. Auch die Flammen am Fenster sind aus Holz und fallen um, wenn der Wasserstrahl darauf trifft. Sofies Eltern lächeln über die Freude der Kleinen. „Es ist wirklich immer schön hier,“ erklärt der Vater. „Wir kommen jedes Jahr hierher. Die Kinder treffen hier Freunde oder lernen neue Freunde kennen. Das Programm ist super abwechslungsreich, da ist für jeden etwas dabei.“ „Wir haben auch zusammen ein Windspiel aus einem Blumentopf und bunten Perlen gebastelt.“ Mama Densing greift in die Tasche und zieht zwischen den Tombola-Gewinnen das Gesuchte heraus und zeigt stolz das farbenfrohe Werkstück. „Das kommt daheim an ein Fenster.“ Beim Mitmachangebot der Kindergarde des Karnevalsvereins Blau-Weiß hat es Sofie heute am Besten gefallen. „Wir werden sie wohl da anmelden müssen“, erklärt der Vater und lacht. Die Veranstaltung bietet den Teilnehmenden einen Rahmen, um sich zu präsentieren und ihre Angebote vorzustellen. So gibt es zum Beispiel eine Hüpfburg vom Verband Wohneigentum, Tanzauftritte der Karnevalsgarden, Sportvorführungen, Gesangsdarbietungen, Kreativangebote von KiTas und Schulen und vieles mehr.