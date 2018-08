Der Generationenbeirat hat zwei Fahrten im Programm

Um mehr Personen das Mitfahren zu ermöglichen, hat sich der Generationenbeirat der Stadt Friedrichsthal auf Wunsch vieler Teilnehmer in diesem Jahr für eine neue Form der Anmeldung entschieden: Es finden im Spätsommer zwei Fahrten zu jeweils denselben Zielen statt. Man kann sich nur für einen der beiden Termine entscheiden.

Erste Station der Fahrten im September ist der Aussichtsturm auf dem Schaumberg. Die zweite Station ist das Freizeitzentrum Finkenrech bei Eppelborn/Dirmingen, so die Veranstalter weiter. Ein Bus der Fa. Huwig aus Fischbach wird die Fahrt übernehmen. Zusteigemöglichkeiten gibt es ab 13 Uhr an den üblichen Orten: Saufang, danach Markt Bildstock/Braddock, Gevita sowie Markt Friedrichsthal/Glashüttenpark. An den Haltestellen werden Mitglieder des Generationenbeirats Hilfestellung leisten.

Gemeinsam werden die Teilnehmer den Rundblick vom Schaumbergturm und danach die Pflanzenwelt am Finkenrech genießen können. Dort gibt es auch Gelegenheit zum Entspannen bei Kaffee und Kuchen.

Dank der Unterstützung des Regionalverbands Saarbrücken kann der Generationenbeirat nach eigenen Angaben die beiden Fahrten kostenfrei anbieten.

Ab sofort kann man sich anmelden bei Bärbel Klär-Blass unter Telefon (01 63) 4 57 66 84 oder per E-Mail an klaerblass@gmail.com – entweder für die erste Schaumberg/Finkenrech-Fahrt am 12. September oder für die zweite Fahrt am 19. September.