Mit Musik und Tanz in die Session Karnevalisten luden zur ersten Galakappensitzung

In diesem Jahr sind die Karnevalisten früh dran. Sie müssen sich beeilen, denn Rosenmontag ist bereits am 12. Februar. Mit ihrer ersten Galakappensitzung am Dreikönigstag gaben die Friedrichsthaler den Auftakt für die Sitzungen in der Region für die Session 2023/24. Sie ließen es dabei ordentlich krachen. „Volles Haus – viel Applaus“, so könnte das Motto des Abends gelautet haben. Die erste Publikums-Rakete des Abends stieg bei Emmi Kasubke für ihr sehr gelungenes Debüt als Tanzmariechen. Anschließend ließen sechsundsechzig kleine Beine in geringelten Strumpfhosen beim Gespenstertanz der zuckersüßen Minis die Bühne wackeln. Die weißen Tüll-Röckchen leuchteten dabei mit den strahlenden Augen der Drei- bis Sechsjährigen um die Wette.