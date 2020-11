Deutliches Ergebnis bei Bürgermeisterwahl : Friedrichsthals Neuer will neues Vereinshaus

Bürgermeisterwahl in Corona-Zeiten: In Friedrichsthal wird Christian Jung (SPD, rechts) ab 1. April auf dem Chefsessel im Rathaus sitzen. Klaus Gottfreund (CDU, links) hatte bei der Wahl am Sonntag das Nachsehen. Foto: BeckerBredel

Friedrichsthal Kein Platz für Zweifel: Christian Jung (SPD) hat die Bürgermeisterwahl klar für sich entschieden.

63,26 Prozent der Wähler haben für den SPD-Kandidaten gestimmt. Er löst nun Rolf Schultheis (SPD) ab. „Ich freue mich sehr über den Sieg und bedanke mich bei all denen, die mich während dem Wahlkampf unterstützten“, so der kommende Bürgermeister beim Wahlabend im Friedrichsthaler Rathaus.

Christian Jung ist in Friedrichsthal aufgewachsen und der Stadt sehr verbunden. 35 Jahre Erfahrung hat er bereits in der Friedrichsthaler Stadtverwaltung sammeln können und die will er nun nutzen: Die Abläufe im Rathaus sollen modernisiert werden. Transparenz und Nähe zu den Bürgerinnen und Bürgern liege ihm am Herzen: „Ich möchte Friedrichsthal weiterbringen und für meine Bürger da sein. Außerdem ist mir vor allem wichtig, dass die Bürgerinnen und Bürger gesund bleiben werden, momentan ist eine schwere Zeit für alle “, erklärt der 57-Jährige.