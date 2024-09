Gebäude in Friedrichsthal verfällt Fällt Denkmalschutz für den Bahnhof?

Zum Hintergrund: Das Bahnhofsgebäude an der Nahetalstrecke zwischen Saarbrücken, Neubrücke (Nahe) und weiter nach Mainz wurde in seiner heutigen Form 1910 gebaut und von der Deutschen Bahn AG erstmals im Dezember 2012 an einen privaten Eigentümer veräußert. Seitdem hat der einst belebte und auch beliebte Bau in Friedrichsthal mehrere Male den Eigentümer gewechselt und verfällt zusehends. Das Gebäude steht jedoch weiterhin unter Denkmalschutz und ist in der Liste der Baudenkmäler in der Stadt Friedrichsthal aufgenommen.