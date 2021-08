Musik am Rechtsschutzsaal : Bergmannsfrühstück mit dem Brass-Ensemble in Bildstock

Bildstock Ein Fühstück zwischen „böhmischer Traum“ „Schöne Urlaubszeit“ und „Wenn schwarze Kittel“. Das Brass-Ensemble der Bergkapelle Saar hat in Bildstock aufgespielt.

Ein klassisches Bergmannsfrühstück mit Lyoner, Weck und Bier und musikalische Unterhaltung des Brass-Ensemble der Bergkapelle Saar lockte am vergangenen Sonntag rund 60 Menschen in den Biergarten des Rechtsschutzsaales in Bildstock. Veranstaltet wurde das Frühstück von der Stiftung Rechtsschutzsaal und der Arbeitskammer des Saarlandes. „Das Ensemble hatten wir eigentlich schon für die Vernissage unserer Ausstellung gebucht. Das konnte jedoch dann Corona bedingt so leider nicht stattfinden. Wir sind sehr froh, dass diese Zusammenarbeit jetzt im Rahmen dieser Veranstaltung doch noch funktioniert hat“, erzählt Veranstalterin Christina Tsiakiris.