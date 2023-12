„Das sind schwere Momente“ Nach Heiligabend bleibt der Backofen aus – Bildstocker Bäckerei schließt für immer

An Heiligabend ist Schluss. Bäckermeister Frank Kappes wird seinen Laden abschließen, sich zur Familie zurückziehen – und seine Bäckerei in der Illinger Straße nie mehr öffnen. Damit endet ein Traditionsunternehmen, ein klassischer Handwerksbetrieb. Es stirbt die letzte reine Handwerksbäckerei im Ort, zwei Filialisten werden sich über neue Umsätze freuen. Es war aber nicht der Wettbewerb, der den 64-jährigen Bäckermeister in die Knie zwingt. Das Aus hat andere Gründe. Kappes treffen wir um 10 Uhr im Nebenraum der Backstube. Weit nach Feierabend, denn er beginnt mit seiner Arbeit um 1 Uhr in der Nacht. Vor dem Interview hat er sich schon zwei Stunden zum Schlafen hingelegt. „Es geht mir nicht so gut“, sagt er. Der Abschied treibt ihn um, das sieht man.