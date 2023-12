Nach 18 Jahren Jutta Schorn fährt zum letzten Mal den Bäckerwagen der Bäckerei Kappes in Bildstock

Die Schließung einer kleinen Bäckerei in einem Ort, der noch zwei andere Bäckereifilialen hat, ist ein Thema? Gehen Sie in Bildstock ein Brötchen kaufen und sie spüren die besondere DNA eines alteingesessenen Handwerksbetriebs. Wenn an der Theke Tränen fließen, Kundinnen Geschenke wenige Tage vor der Letzten Schicht an Heiligabend mitbringen, Danke sagen, jeder ein warmes Wort übrig hat und andere fluchen. „Wie, ihr macht zu?“ Die Chefin kann es kaum noch aushalten. „Ich könnte jeden Tag heulen, die Kommentare bei Facebook lese ich gar nicht erst“, sagt Heike Kappes, die Frau von Bäckermeister Frank Kappes, der an Heiligabend das Licht im Laden für immer ausschalten wird (wir berichteten).