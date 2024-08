Baustellenfrust Das läuft bei der Kreisel-Baustelle in Bildstock nicht rund

Dass die Bau- und Sanierungsarbeiten am vielbefahrenen Kreisverkehr im Zentrum von Bildstock – der dort die Landstraßen L 112 und L 125 miteinander verbindet – dringend nötig waren, lag für die große Mehrheit der Anwohner auf der Hand. Denn der Kreisel hat in der Vergangenheit unter anderem durch den Schwerlastverkehr enorm gelitten. Einige LKW-Fahrer hatten es auf ihrem Weg zur nahen Autobahnanschlussstelle A8 Elversberg derart eilig, dass es immer wieder zu Schäden an den Begrenzungs- und Sicherheitspfosten gekommen war.