Kritik an angeblicher „blanker Zerstörungswut“ Ortsbesuch nach „Brandbrief“: So leben Flüchtlinge in der Helenenhalle in Friedrichsthal

Die meisten Flüchtlinge schlafen noch, als die SZ am vergangenen Freitagmorgen an der Helenenhalle ankommt. Ein Besichtigungstermin mit der Verwaltung steht an – neben Bürgermeister Christian Jung (SPD) sind auch Helmut Wüschner, der in der Stadt unter anderem für Flüchtlingsangelegenheiten zuständig ist, und Vanessa Bock, Leiterin des Fachbereichs Öffentliche Ordnung, vor Ort. Im Flur wischt gerade der Putzdienst durch, ein kleines Mädchen ist als einzige Bewohnerin schon auf den Beinen und macht bei unserem Anblick große Augen.