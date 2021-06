Polizei bittet um Mithilfe : Unbekannter zerkratzt Auto in Friedrichsthal

Unbekannter zerkratzt Auto in Friedrichsthal

Friedrichsthal Der grüne Wagen war auf einem Parkplatz an der Saarbrücker Straße abgestellt. Wer hat etwas gesehen?

Mit einem spitzen Gegenstand hat am Dienstag, 8. Juni, zwischen 15 und 16.27 Uhr ein Unbekannter in Friedrichsthal die rechte Fahrzeugseite eines VW Golf Cabrio zerkratzt. Das grüne Auto stand zu dieser Zeit nach Angaben der Polizei auf dam Parkplatz eines Geschäftes für Tierbedarf in der Saarbrücker Straße.