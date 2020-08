Auch aggressive Egoisten unter den Badegästen : Bilanz zur endenden Freibadsaison Friedrichsthal

Vor zwei Jahren entstand dieser Schnappschuss im Freibad Friedrichsthal. In der bald endenden aktuellen Saison ist ein solcher unbeschwerter Andrang nicht drin – womit die meisten Badegäste gut klar kommen, doch es gibt auch uneinsichtige Egoisten. Foto: Iris Maria Maurer

Friedrichsthal Schon am 8. Juli hatte Friedrichsthal die „Freibadsaison unter Corona-Bedingungen“ eröffnet, am 23. August endet dort die Saison wieder. Die Bilanz der Stadtverwaltung: Die meisten Gäste hätten Verständnis für die erforderlichen Maßnahmen aufbrachten und sich an die Abstands- und Hygieneregeln gehalten.