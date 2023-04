300 Jahre Friedrichsthal Friedrichsthal blickt auf seine Geschichte

Eine lebendige Präsentation also erwartet die Friedrichsthaler in den nächsten Monaten, die in Intervallen fortgeschrieben wird. Schließlich sollen alle gezeigten großformatigen „historischen Zeitungsseiten“ auch in gedruckter Form erscheinen. Zum Start des Ausstellungsprojektes gingen die unermüdlichen Mitstreiter des Arbeitskreises zunächst mit dem Thema „Glasherstellung“ auf Spurensuche. Von der ersten urkundlichen Erwähnung der neuen Glashütte über den Aufstieg bis hin zum Niedergang dieses einst blühenden Industriezweiges berichten die Schautafeln in den Geschäftsräumen in der Saarbrücker Straße 82, anschaulich mit historischen Fotos und Grafiken ergänzt.