Komfort – Heimtextilien und Deko-Artikel Neueröffnung in Friedrichsthal – handgemachte Taschen, Deko-Artikel und vieles mehr

Ein Geschäft für Heimtextilien und Deko-Artikel gibt es seit Kurzem in der Saarbrücker Straße in Friedrichsthal (Regionalverband Saarbrücken). Während an anderen Stellen Läden schließen, wagen hier zwei Friedrichsthaler eine neue Selbstständigkeit im Einzelhandel mit Bettdecken aus Schafswolle, Bettwäsche, Kinderbettwäsche, handgefertigten Taschen und Dekoartikeln. All das wartet bei „Komfort – Heimtextilien und Deko-Artikel“ auf 55 Quadratmetern auf Kundschaft.