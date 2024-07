Frust im Stadtrat Friedrichsthal Parkende Lkw gefährden Fußgänger – Darum sind Knöllchen wirkungslos

Auf der L 112, also der Heinitzer Straße zwischen Spiesen-Elversberg und Friedrichsthal, hat sich in den letzten Monaten die Zahl parkender LKW drastisch erhöht. Waren es anfangs noch zwei oder drei Lastzüge, die dort auf dem Seitenstreifen campierten, hat sich die „günstige Parkgelegenheit“ inzwischen wohl herumgesprochen. Nicht selten stehen jetzt dort – vor allem an den Wochenenden – die LKW wie an der Kette aufgereiht und behindern damit sowohl den PKW- als auch den Rad- und Fußgängerverkehr.