Kirchengemeinde lädt zum Oktoberfest

Wer „Oktoberfest-mäßig“ angezogen ist, erhält ein kleines Geschenk.

Anmeldung beim Gemeindebüro bis spätestens Montag, 8. Oktober, unter Telefon (0 68 97) 82 20.

Die im Frühjahr verschobene Mitgliederversammlung des Turnvereins (TV) wird am Sonntag, 21. Oktober, 15 Uhr, in der Jahnturnhalle nachgeholt, wie der Verein mitteilt. Neben den üblichen Berichten werden unter anderem neue Beisitzer gewählt und die Anpassung der Vereinsbeiträge diskutiert. Der wichtigste Punkt ist die Beschlussfassung zur Änderung der Satzung. Die geänderte Fassung der Satzung findet sich auch auf dem schwarzen Brett im Eingangsbereich der Jahnturnhalle, so der Vorstand. Anträge für Aufnahmen eines Tagesordnungspunktes müssen bis spätestens 14. Oktober per Mail oder per Brief beim Vorstand eingegangen sein.