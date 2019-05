Schuljubiläum : Wo Unterricht Barrieren abbaut

Saarbrücken Die Friedrich-Joachim-Stengel-Schule hat ihr 50-jähriges Bestehen gefeiert. An den beiden Standorten der Schule lernen heute rund 130 Schüler in 20 Klassen.

„So viele neue Freunde kennenzulernen“ sei das Allerbeste an der Schule – da sind sich Giulia (17), Michelle (16) und Leon-Kevin (14) einig. Die drei gehen auf die Friedrich-Joachim-Stengel-Schule, die am Donnerstag in der Außenstelle Saarbrücken mit einem Festakt ihr 50-jähriges Bestehen gefeiert hat. Da passte es auch gut, dass der Schulchor das Jubiläum mit dem „Freundelied“ eröffnete. „Freunde machen stark in dieser Welt“ sangen die Schüler und beschrieben damit perfekt, was die Schule für die Kinder so wichtig macht.