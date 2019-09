Krieg und Nazizeit in Saarbrücken : Friedenskirche erinnert an Zerstörung Saarbrückens im Krieg

Alt-Saarbrücken Über die Rolle der alt-katholischen Kirche während der Schreckensherrschaft der Nazis referiert Bischof Matthias Ring aus Bonn am 26. September ab 18 Uhr in der der Friedenskirche. Der Titel des Vortrages lautet: „Katholisch und deutsch – die alt-katholische Kirche Deutschlands und der Nationalismus“.

Die Veranstaltung ist der geplante Höhepunkt des Programms mit dem die Friedenskirche an die Zerstörung Saarbrückens im Zweiten Weltkrieg erinnert. Vor 75 Jahren – in der Nacht vom 5. auf den 6. Oktober 1944 – wurde auch die Friedenskirche bei einem Luftangriff stark beschädigt. Nur der Turm blieb unbeschadet stehen, während das Kirchenschiff zerstört wurde.

Eine Auswahl von Werken des Malers Robert Erbelding (geboren 1891 in Otterbach bei Kaiserslautern - gestorben 1965 in Waldmohr) wird vom 21. September bis zum 11. November in der Friedenskirche gezeigt. Die Kirche ist zum Besuch der Ausstellung immer samstags und sonntags von 11.30 Uhr bis 18 Uhr geöffnet. Am Eröffnungstag der Ausstellung, 21. September, beginnt um 18 Uhr ein Friedensläuten mit Friedensgebet.