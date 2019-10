Saarbrücken : Friedensgebet in Basilika St. Johann

Friedensgebet in Basilika St. Johann

Saarbrücken Zu einem Friedensgebet lädt das Leitungsteam der Katholischen Frauengemeinschaft Deutschlands (kfd) im Dekanat Saarbrücken am Donnerstag, 24. Oktober, um 15 Uhr in die Basilika St. Johann Saarbrücken.

Schwester Dr. Lea Ackermann wird in diesem Gottesdienst das von ihr gegründete Hilfswerk „Solwodi“ vorstellen und von ihrer Arbeit berichten. Sie bittet dafür um Unterstützung. Die Kollekte des Gottesdienstes wird an Schwester Lea Ackermann übergeben. Im Anschluss ist eine kleine Agapefeier in der Wandelhalle oder im Kirchenladen geplant.