„Wir stehen für Menschenrechte ein“ : Friedensdemo in Saarbrücken: Demonstranten fordern mehr Diplomatie im Ukraine-Krieg

Das Friedensnetz Saar hat zur Demonstration auf dem Gustav-Regler-Platz in Saarbrücken aufgerufen. Die Aktivisten haben von Bundesregierung mehr diplomatische Bemühungen im Ukraine-Krieg gefordert und gegen ein Aufrüsten in der Welt demonstriert. Foto: BeckerBredel Foto: BeckerBredel

Saarbrücken Aktivisten des Bündnisses Friedensnetz Saar haben gegen weitere Aufrüstungen im Ukraine-Krieg demonstriert. Sie forderten die Bundesregierung auf, in dem Konflikt einen diplomatischen Dialog zu suchen – und grenzten sich klar gegenüber rechten Gruppen ab.

In Saarbrücken auf dem Gustav-Regler-Platz demonstrierten am Freitag (18. November) für zwei Stunden die Aktivisten des Bündnisses Friedensnetz Saar, die sich öffentlich zum Ukraine-Krieg positionieren wollen und sich gegen ein Aufrüsten in der Welt stellen. Die Demonstration in der Landeshauptstadt ist dabei Teil eines bundesweiten Protests.