Interview mit Saarbrücker Umweltaktivistin von Fridays for Future : „Die Stadt soll unsere Forderungen endlich ernst nehmen!“

Info

Fridays for Future (FFF) hat am 22. September 2020 einen Katalog mit insgesamt 30 Forderungen in zehn Bereichen an die Landeshauptstadt gestellt. Übergeordnetes Ziel: Netto-Null Treibhausgasemissionen bis 2035. Dafür fordert FFF ein Klimaschutzkonzept mit klaren Treibhausgas-Einsparzielen und jährlichen Reduktionspfaden für die verschiedenen Bereiche (Verkehr, Gebäude, Energie, etc.), das jährlich überprüft wird. Werden die jährlichen Ziele verfehlt, soll umgehend nachgesteuert werden. Alle Maßnahmen sollen sozialverträglich, inklusiv und barrierefrei umgesetzt werden.

Im Internet ist der detailierte Forderungskatalog nachzulesen. Er wird ständig im Hinblick auf Fortschritte bei eingeleiteten Maßnahmen aktualisiert – da es keine gibt, die FFF

als solche wertet, ist die Bilanz bei der Zielerreichung null.

www.fridaysforfuture-saarland.de