Kostenpflichtiger Inhalt: Fridays for Future Saarland : Klimaschützer rufen zur Großdemo in Saarbrücken auf

An der großen Demo von „Fridays for Future“ Saarland im September in Saarbrücken nahmen rund 10 000 Menschen teil. Foto: dpa/Oliver Dietze

Saarbrücken An diesem Freitag protestiert „Fridays for Future“ Saarland wieder gegen die Klimakrise. Auch neue Aktionen sollen Aufmerksamkeit erregen. Unterstützung gibt’s von den Erwachsenen.

An diesem Freitag wird wieder gestreikt. Zwei Monate nach der großen Klima-Demonstration im Saarland im September mit rund 10 000 Teilnehmern werden wohl erneut viele Menschen durch die Saarbrücker Innenstadt ziehen. Ob aber wieder Tausende auf die Straße gehen, bleibt abzuwarten. Denn in den vergangenen Monaten zeichnete sich eine sinkende Teilnehmerzahl ab. Daher demonstrieren die „Fridays for Future“-Aktivisten im Saarland schon länger nicht mehr jeden Freitag, wie deren Pressebeauftragter Julius Groß der SZ gegenüber erklärt. Man beschränke sich auf „ausgewählte Zeitpunkte“.

Ein solch ausgewählter Zeitpunkt ist der vierte internationale Klima-Aktionstag diese Woche. Nicht nur in Saarbrücken, sondern auch in 400 weiteren Städten in Deutschland wird protestiert. Anlässlich der UN-Klimakonferenz, die kommenden Montag in Madrid beginnt, steht die Freitags-Demo unter dem Motto #NeustartKlima. Nach dem „unzureichenden Klimapaket“, das die Bundesregierung verabschiedet hat, sei ein „Neustart der Klimaschutzbemühungen in Deutschland notwendig, um auf der UN-Klimakonferenz Verantwortung für globale Klimagerechtigkeit zu übernehmen“, erklären die Aktivisten von „Fridays for Future“ Saarland.

Eine Art Neustart soll es auch bei den Aktivisten und ihren Aktionen selbst geben, sagt Julius Groß. Neben den „gebündelten, großen Demonstrationen“ brauche es etwas Neues, um weiter Aufmerksamkeit zu erregen. Die Aktivisten wollen mit Bundestagsabgeordneten, Landes- und Kommunalpolitikern ins Gespräch kommen. „Wir wollen mit ihnen über konkrete Vorschläge diskutieren, die auch in unserer Region umgesetzt werden können“, sagt Groß. Er persönlich hält mehr Busse, eine engere Taktung und ein flächendeckendes ÖPNV-Netz für sinnvoll. Auch das Car-Sharing und Bike-Sharing sollten erweitert werden. „Zur Zeit gibt es nur sehr wenige, in der Innenstadt gelegene feste Stationen. In Wohngebieten gibt es sie kaum.“

Anfang Dezember sei ein Treffen mit Saarbrückens Oberbürgermeister Uwe Conradt (CDU) geplant. „Es ist interessant zu hören, wie er sich zum Beispiel auch den Ausbau von Fahrradwegen vorstellt“, sagt Groß. Öffentliche Diskussionen seien bei so genannten Town-Hall-Veranstaltungen denkbar. Dazu seien auch „gerne alle Skeptiker eingeladen“. Konkrete Pläne gebe es hierfür aber noch nicht.

Skeptiker und Kritiker gibt es viele. Gerade erst am vergangenen Wochenende hat Friedrich Merz beim CDU-Bundesparteitag in Leipzig Greta Thunberg, „Fridays for Future“-Initiatorin und Galionsfigur der Klimabewegung, kritisiert: „Wenn Greta sagt, wir hätten ihr die Jugend geraubt... Nein, dann muss man sagen: Ihr hattet in dieser Generation die beste Jugend, die es jemals überhaupt in diesem Teil der Welt gegeben hat.“ Julius Groß hat seine ganz eigene Meinung zur großen Aufmerksamkeit und Kritik an Thunberg. „Ich finde es etwas schade, dass sie zur Galionsfigur gemacht wird. Weil hinter der Bewegung viel mehr Menschen stecken. Aber es scheint, dass die Gesellschaft jemanden wie sie braucht.“ Greta sei nicht perfekt, aber es ändere nichts an dem Ziel, das die Aktivisten verfolgen. Nur nach Fehlern Thunbergs zu suchen, sei ein „Ablenkungsmanöver“, sagt Groß.

Es gibt aber auch viele Unterstützer von „Fridays for Future“, wie die „Scientists for Future“ oder die „Parents for Future“ Saarland. Die Eltern sind kürzlich mit einem offenen Brief auf die Schulleitungen zugegangen. Sie fordern unter anderem, den Schulbetrieb so umzustellen, dass eine „straffreie Teilnahme an der geplanten Demonstration ermöglicht wird“, sagte vor einigen Wochen Rune Becker von „Parents for Future“ Saarland der SZ. Die Rückmeldungen seien bisher aber eher verhalten, so Becker jetzt. Was auf großen Zuspruch gestoßen sei, waren die Vorschläge, die dem Brief angefügt waren: Tipps für verschiedene Fächer, damit der Klimaschutz im Unterricht stärker thematisiert wird. Bei einem Workshop in Gersheim vor einigen Wochen nahm auch Bildungsministerin Christine Streichert-Clivot (SPD) teil – inoffiziell. Sie soll erklärt haben, dass sie zwar eine Weisung, wonach es wie in Italien auch im Saarland ein eigenes Schulfach Klimawandel geben soll, nicht herausgeben könne, zitiert Becker Streichert-Clivot. Dafür soll sich die Bildungsministerin aber aufgeschlossen gezeigt haben, was die Tipps für Klimathemen in verschiedenen Unterrichtsfächern angeht.

„Wir können den Kampf um die Zukunft der menschlichen Zivilisation nicht den Schülerinnen und Schülern alleine überlassen und selbst dabei nur zuschauen“, sagt Bernhard Strube von der Landeselterninitiative Bildung. Sie ruft die Schulen im Land und die Erwachsenen auf, an der Demonstration am Freitag teilzunehmen. Mit einem Aufruf zur Teilnahme unterstützt auch das Bistum Trier die Anliegen von „Fridays for Future“. Die Klimakrise verschärfe bestehende Ungleichheiten und verletze grundlegende Menschenrechte, sagt Generalvikar Ulrich Graf von Plettenberg.