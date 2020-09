Fridays for Future fordern : Saarbrücken soll bis 2035 klimaneutral sein

Beim globalen Klimastreik gingen im vergangenen September 10 000 Menschen für Klimaschutz auf die Straße. Jetzt hat Fridays for Future einen umfangreichen Maßnahmenkatalog vorgelegt. Foto: dpa/Oliver Dietze

Saarbrücken Neben einer schnellen und umfassenden Verkehrswende stellt Fridays for Future (FFF) Saarland in einem Maßnahmenkatalog weitere Forderungen an die Stadt. „Am 18. Juni 2019 rief der Saarbrücker Stadtrat den Klimanotstand aus“, schreiben die Klimaschützer dazu.

„Doch bis heute sind konkrete Maßnahmen der Stadt Saarbrücken ausgeblieben, sodass der Klimanotstand eine rein symbolische Maßnahme geblieben ist.“

Um die Ziele des Pariser Klimaabkommens zu erreichen, sei es unabdingbar, dass Saarbrücken bis 2035 klimaneutral werde. Bis dahin, so eine Forderung, soll die Landeshauptstadt zu 100 Prozent mit erneuerbaren Energien versorgt werden. Neben einer dezentralen Energieversorgung und Energieeinsparungen soll die Stadt Saarbrücken in Klein-Windkraftanlagen und Solarzellen investieren. Für Privathaushalte soll der Neubau beziehungsweise Wechsel zu klimafreundlichen Heizsystemen gefördert werden.

Auch beim Thema Stadtplanung sei Energieeffizienz wichtig: Städtische Gebäude sollen durchweg mit Photovoltaik- oder Solarthermieanlagen bestückt, die Begrünung von Dach- und Wandflächen gefördert werden. Bei allen Gebäuden sollen ab sofort 60 Prozent nachhaltige Baustoffe Verwendung finden. Insgesamt müsse die Lebensqualität auch im öffentlichen Raum gesteigert werden – durch mehr Spielplätze, Raum für Radfahrer und Sitzgelegenheiten.