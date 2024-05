In Saarbrücken Fridays for Future: 500 Teilnehmer demonstrieren für Klimaschutz, Demokratie und Vielfalt

Rund 500 Menschen sind dem Aufruf von „Fridays for Future Saarland“ zum Klimastreik gefolgt und versammelten sich am Freitag auf dem Landwehrplatz in Saarbrücken. Die Demonstration stand unter dem Motto „Klimaschutz + Demokratie + Vielfalt = Zukunft“. Gleichzeitig rief das Bündnis dazu auf, bei den Kommunal- und Europawahlen am 9. Juni die Stimme abzugeben.