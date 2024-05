„Catch-Cash-Saarbrucken“ Instagramer lassen Abonnenten auf Bargeldsuche gehen – wer steckt dahinter?

In Saarbrücken wird seit Mitte April immer wieder Bargeld versteckt. Und jede Menge Menschen sind seitdem auf der Suche nach den Moneten. 15 700 Follower (Stand: 29. Mai) hat der Instagram-Account „catch_cash_saarbrucken“ (CCS) binnen kürzester Zeit gewinnen können. In den kurzen Videos auf Instagram zu sehen: Jemand versteckt Bargeld im Wert zwischen fünf und 50 Euro, zum Beispiel am Zaun des Ludwigparks oder einer Steinmauer am Staden. Dann folgt die Aufforderung an die Follower (engl. jemand, der dem Instagramprofil folgt), den Schein zu suchen.