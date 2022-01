Weltenbummler erzählen : Ein Abend gilt Afrikas Schönheit

Saarbrücken Die Freunde des Abenteuermuseums kennen die Welt. Von ihren Reisen kündet eine Reihe von Vorträgen. Jetzt steht die Fortsetzung an.

Nach fast zweijähriger Zwangspause durch Corona möchte der Verein „Freunde des Abenteuermuseums“ in diesem Jahr seine Vortragsreihe fortsetzen. Dabei sind natürlich die aktuell gültigen Vorschriften zur Bekämpfung der Pandemie zu beachten.

Beim ersten Vortrag im neuen Jahr erzählt Hans J. Hess über Mosambik und Südafrika. „Attraktive Vielfalt im Doppelpack“ heißt sein Reisebericht, den er am Freitag, 21. Januar, ab 18 Uhr im Saarbrücker Schlosskeller hält. Hess Fazit an alle, die es ihm gleichtun wollen, lautet: Beide Länder zu besuchen lohnt sich. Mosambik fasziniert mit seinen küstennahen Regionen und Nationalparks. Die Reisestopps bei Inhambane, Massinga oder dem bizarren Bazaruto-Archipel sind beeindruckend, und das tägliche, wenn auch nicht einfache Leben in den Dörfern wird mehr als positiv erlebt.